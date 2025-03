Balli e canti da tutto il mondo insieme alle Donne di Carta

Le allieve dei corsi di italiano per stranieri organizzati dall’Auser saranno protagoniste il pomeriggio di sabato 8 marzo, dalle ore 15 alle ore 18, al Centro Nerucci di Montale in una festa multicolore, in cui si potranno ammirare balli e canti originari di diverse parti del mondo. Il pomeriggio sarà animato dalle Persone Libro dell’Associazione Donne di Carta che diranno brani scritti da donne. L’accompagnamento musicale dell’evento sarà a cura del gruppo montalese degli Skitarrati. L’evento, promosso in occasione della Giornata Internazionale della Donna, è organizzato dall’Auser, dal Comune di Montale e dall’Associazione Nazionale Donne di Carta.

I corsi di lingua e cultura italiana organizzati dall’Auser sono da alcuni anni un punto di riferimento importante per molte persone straniere che desiderano conoscere l’italiano in modo da integrarsi meglio nella nostra società. I corsi, tenuti da volontarie e da volontari, non sono solo un’occasione di studio e di istruzione, ma anche un’opportunità per condividere esperienze e memorie personali e familiari.

I corsi sono anche un momento dove si può socializzare in un clima di serenità e non di rado di divertimento. Ogni settimana al Centro Nerucci le volontarie e i volontari si ritrovano con donne, ragazzi e giovani provenienti da molti paesi diversi come il Marocco, la Georgia, l’Albania, il Pakistan, la Nigeria e Cuba. La festa è un momento in cui ognuno può proporre un aspetto della propria cultura e delle proprie tradizioni.

"Questa festa con tanti colori vuole essere un segno tangibile – spiegano le Donne di Carta nella presentazione dell’evento – che siamo tutti parte della stessa specie umana". La festa è un evento pubblico a cui tutti sono invitati.

