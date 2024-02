Balleri si conferma campione assoluto

Gli anni passano, il mondo cambia, ma la certezza, per quanto riguarda il tennis tavolo, risponde ancora al nome di Luca Balleri. L’esperto giocatore pistoiese, la cui carta d’identità recita 66 anni, ha conquistato nello scorso weekend un fantastico terzo posto al torneo nazionale Open Over 1000 di Novara, battendo alcuni tra i più affermati atleti del panorama nazionale. "Ho fatto un’impresa – ha ammesso Balleri – perché ho sfidato ragazzi giovani ma al tempo stesso già affermati. Riuscire ad essere ancora tra i migliori nonostante la mia età è per me un motivo di enorme orgoglio".

Balleri è una propria istituzione del tennis tavolo pistoiese. Oltre ad essere il fondatore del Tennis Tavolo Pistoia, è attualmente presidente nazionale Msp per la sezione Tennis Tavolo, nonché uno dei più forti giocatori italiani che nel corso della propria carriera ha conquistato numerosi titoli regionali e nazionali. Di pari passo con gli allenamenti e con le gare, Balleri porta avanti la carriera di maestro e si è posto come obiettivo quello di rilanciare il movimento sportivo a Pistoia, legato soprattutto alle nuove leve: "Mi piacerebbe rilanciare il settore giovanile nella nostra città – dice Balleri. La mia mentalità è sempre stata rivolta verso i ragazzi e le nuove generazioni e oggi più che mai è importante formare i nuovi campioni che verranno. In città c’è la sala dei Ferrovieri che offre già uno spazio significativo al Tennis Tavolo Pistoia, ma nella quale io vorrei coinvolgere anche l’attività del settore giovanile. Per allenare i ragazzi serve un mix di competenze che non è comune trovare: sono necessarie passione, tempo, dedizione e competenza. Il futuro lo si costruisce puntando sui giovani e solo dando loro la giusta formazione potremo guardare ai prossimi anni con maggiore ottimismo".

Coloro che fossero interessati ad avvicinarsi al tennis tavolo potranno contattare Luca Balleri chiamando il 3398672342.

Michele Flori