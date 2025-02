Bagarre verso le elezioni regionali. Fdi fa quadrato attorno a Tomasi: "Il nostro candidato rimane lui"

Per Fratelli d’Italia la nomina, da parte della Lega, di un proprio candidato alla presidenza della Regione Toscana, nella persona di Elena Meini, è arrivata come un fulmine a ciel sereno, proprio mentre il partito della Meloni stava celebrando a Pistoia il proprio congresso comunale. "Il nome forte per noi rimane Tomasi – ha affermato il senatore Patrizio La Pietra –. È legittimo che ogni partito della coalizione possa esprimere un proprio candidato, dopodiché credo che ci sia Il buon senso da parte di tutti di mettersi intorno a un tavolo e scegliere la persona che ha più possibilità di vittoria, al di là delle bandierine. Per noi rimane fisso il candidato Alessandro Tomasi, perché riteniamo che sia il migliore in questo momento per poter vincere le prossime regionali".

Per il senatore La Pietra, che è anche coordinatore provinciale del partito, "Alessandro Tomasi ha dimostrato di saper governare bene una città come Pistoia, ha dimostrato di avere un ottimo dialogo, anche con quelle forze che vanno oltre la coalizione di centrodestra, quindi per noi rimane il candidato sicuramente più forte e più capace di poter vincere le prossime elezioni regionali, contro la macchina del Pd e le ’novelle’ di Giani". Una stoccata, da parte del senatore La Pietra arriva anche all’indirizzo di Forza Italia, che da tempo insiste su un candidato moderato, in grado di unire più anime del centrodestra e non solo. "Forza Italia - riprende La Pietra - sta insistendo nel dire che ci vuole un moderato, come se Alessandro Tomasi o Fratelli d’Italia fossero degli estremisti. Forse Stella dovrebbe chiederlo anche agli assessori pistoiesi che collaborano e che hanno sempre collaborato con Tomasi per il governo della città, che credo stiano facendo tutti un ottimo lavoro. Stella sta facendo le sue rimostranze perché, forse, ha bisogno di spazi. Fino a oggi ho visto tante parole ma niente sostanza. Dov’è questo nome moderato di Forza Italia? Stiamo con i piedi per terra. Alessandro Tomasi è l’unico nome credibile che la coalizione può mettere in campo per poter vincere queste elezioni".

Intanto Tomasi non sembra scalfito più di tanto dalla candidatura di Meini. "È un’amica, è una persona che stimo tantissimo, ha fatto un ottimo lavoro in Consiglio regionale - afferma il primo cittadino di Pistoia -. Il tema è arrivare il prima possibile ad una sintesi, per iniziare tutti insieme la campagna elettorale. Non mi sembra che anche il centrosinistra abbia ufficializzato un candidato, anzi si fanno tanti nomi alternativi a Giani. In realtà (l’indicazione di Meini, nda) dimostra che il centrodestra ha nei partiti una buona classe dirigente, ognuno ha i propri nomi, le proprie persone e questo dimostra che c’è una squadra che è in grado di governare la Toscana. Per quanto mi riguarda mi sto già muovendo per ascoltare i territori, per capire quali sono le istanze".

Per il consigliere regionale di Fdi Alessandro Capecchi, la Lega ha scelto una persona in gamba, preparata, e "fa la scelta migliore nel suo interesse, ma nell’interesse della coalizione noi rimaniamo convinti della candidatura di Alessandro Tomasi e contiamo che il tavolo nazionale saprà fare, come sempre è accaduto negli ultimi 25 anni per il centrodestra, una sintesi al rialzo, scegliendo quindi le donne e gli uomini migliori per le varie regioni che andranno al voto. Per noi è e rimane Tomasi". Staremo a vedere.

Patrizio Ceccarelli