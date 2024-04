Bacci candidato sindaco: "Turismo, neve e lavori"

Elezioni comunali ad Abetone Cutigliano: a rompere gli indugi è Gabriele Bacci, il primo dei candidati alla poltrona di primo cittadino. Il secondo, in attesa di ufficializzazione, sarà Andrea Tonarelli per il centrodestra. Mancano poi due settimane al deposito delle liste, quindi fino a quel giorno, tutto è possibile. Anche se dopo il ritiro de "Il paese che vogliamo", la presenza di una terza lista è molto improbabile, anche perché non ci sono "rumors" in tal senso all’orizzonte elettorale. Bacci si presenta con una lista civica che testimonia una identità trasversale.

"Sono orgoglioso – afferma Bacci – della lista che siamo andati a comporre, oltre a me, ci sono otto uomini e due donne, tutte persone di eccellente qualità e di capacità più che notevoli. Per quanto riguarda gli incarichi all’interno dell’Amministrazione, saranno decisi dopo le elezioni, in base a criteri condivisi all’interno di un gruppo straordinario, sia per coesione che per omogeneità di vedute. Sarà comunque impegnativo decidere i ruoli proprio per la grande qualità dei componenti".

Poi il candidato, che nel precedente mandato amministrativo aveva ricoperto la carica di vicesindaco, nell’amministrazione guidata da Marcello Danti, accenna alcuni dei caposaldi del mandato: "il Rondò Priscilla, per il recupero del quale abbiamo ricevuto un milione di euro, uno spazio coperto polifunzionale, a beneficio del turismo sia invernale che estivo, del quale la capitale appenninica della neve ha urgente bisogno, da realizzarsi all’Abetone, una maggiore quantità di laghetti per approvvigionare i cannoni per l’innevamento programmato, sono in testa alla lista delle cose da fare. Poi le piazze di Abetone, Cutigliano e Pian degli Ontani, che hanno bisogno di manutenzione e di essere adeguatamente valorizzate. Da non dimenticare l’ordinaria amministrazione che, nonostante la si dia per scontata impegna importanti risorse".

Nei prossimi giorni sarà convocata una conferenza stampa per la presentazione del simbolo e a seguire, appena depositata la lista, saranno resi pubblici i nomi dei suoi componenti e il programma elettorale circostanziato.

Andrea Nannini