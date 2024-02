Avanti i lavori alla pista di atletica. Impianto di irrigazione per il calcio

"Nel corso dei lavori, abbiamo ritenuto opportuno valutare la realizzazione, rispetto alle operazioni già appaltate, di un impianto di irrigazione automatico. Anche per evitare in futuro un’ulteriore cantierizzazione della struttura sportiva che comporterebbe disagi alle società sportive". Lo ha fatto presente l’assessore ai lavori pubblici Alessio Gargini, a proposito dello stato d’avanzamento dei lavori della pista d’atletica di Casalguidi. L’ultima novità risale infatti ai giorni scorsi e riguarda l’affidamento dell’incarico di realizzare un impianto d’irrigazione per l’erba del campo da calcio: un’operazione valutata in corso d’opera, della quale si occuperà una società bergamasca a fronte di un esborso di circa 57mila euro. Che nelle intenzioni di chi amministra dovrà garantire una miglior irrigazione del manto erboso, garantendo al tempo stesso un risparmio rispetto all’ipotesi dell’installazione del medesimo strumento in un secondo momento. E che dovrebbe anche consentire l’ottimizzazione del lavoro complessivo, visto che il maxi-intervento sulla pista sta vivendo una sostanziale fase di stand-by. Questo perché durante la prima tranche dell’opera, il fondo della pista d’atletica si è rivelato molto più deteriorato rispetto a quanto facevano presagire i campionamenti effettuati in precedenza dai tecnici. E sarà necessario un intervento più capillare.

Ecco perché, anche alla luce della nuova integrazione legata all’irrigazione, ad oggi non risulterebbero tempistiche certe per quanto concerne la chiusura definitiva dell’intero cantiere. Il progetto generale prevede una serie di interventi volti a rifare l’anello a sei corsie e le pedane (senza modificarne la posizione) oltre al rifacimento della pavimentazione in manto sintetico con ripristino delle pendenze corrette e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Con occhio anche alle lunette, iniziando da quella posta in prossimità dell’arrivo che risulta completamente pavimentata con la presenza di due cassette di imbucata per il salto con l’asta. Un elenco al quale si aggiunge adesso il nuovo impianto per l’irrigazione, che ha portato ad una rideterminazione del quadro economico senza tuttavia prevedere rialzi.

Giovanni Fiorentino