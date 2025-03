Autovelox a 40 all’ora, convocata la commissione consiliare

"Risposte certe e tempestive sulle multe di Pontenuovo" sono richieste dai consiglieri comunali di Pistoia del Partito Democratico Stefania Nesi e Paolo Tosi. "Alla luce delle recenti pronunce di annullamento in autotutela dalla Polizia municipale delle multe emesse dal Velox di Pontenuovo – affermano i due consiglieri Pd – continuiamo a chiedere una risposta tempestiva sulla presenza dell’ordinanza che legittimi le multe, ritenendo inaccettabile l’impegno, da diversi mesi, di sette unità di personale nella ricerca dell’ordinanza. In caso di assenza di ordinanza – continuano Stefania Nesi e Paolo Tosi – chiediamo al sindaco Tomasi di uscire da questo stallo e di prendere una posizione politica che sia di effettiva tutela anche per quei cittadini che hanno pagato le multe contando sulla legittimità delle sanzioni, e che vada di conseguenza a prevedere il rimborso delle multe pagate". Tosi e Nesi rinnovano quindi al sindaco Tomasi e all’assessore Bartolomei le richieste già fatte con una mozione presentata nel dicembre scorso che sarà discussa nella competente commissione consiliare il prossimo martedì 4 marzo, alle ore 14.30.

"Le risposte – dicono Tosi e Nesi – sono dovute soprattutto alle decine di migliaia di cittadini coinvolti in questa spiacevole vicenda e che devono, tutti, essere tutelati". La mozione Tosi-Nesi presentata nel dicembre 2024 chiedeva esplicitamente al sindaco: "Di rimborsare tutti i cittadini che hanno pagato le sanzioni per il superamento del limite dall’autovelox di Pontenuovo in modo semplice e agevole, andando ad annullare, in tempi ragionevoli e certi, le sanzioni per il superamento del limite dall’autovelox di Pontenuovo". La mozione chiede anche "l’istituzione di un canale comunicativo (numero verde, indirizzo mail e personale dedicato) che si interfacci in modo agevole e dia risposte certe ai i cittadini che hanno ricevuto sanzioni". La riunione della commissione di martedì prossimo è la seconda che viene tenuta sulla mozione Tosi-Nesi. Nella riunione precedente erano presenti anche la comandante della Polizia Municipale di Pistoia e il dirigente del servizio viabilità e infrastrutture.

Giacomo Bini