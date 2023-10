Auto si ribalta. Intervengono pompieri e 118

Mattinata di paura in via di Mezzomonte, a Pistoia, dove un auto si è ribaltata con due persone al suo interno a seguito di un incidente stradale per cause ancora da accertare. Immediato l’intervento dei sanitari e di una squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Pistoia. Arrivati sul posto i pompieri hanno collaborato con il personale dei 118, che ha preso in consegna le due persone che si trovavano all’interno della vettura per portarle al pronto Soccorso dell’ospedale San Jacopo. Nel contempo i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la vettura in precario equilibrio, alimentata a gas metano. Sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato per i rilievi del caso.