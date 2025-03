Auto ribaltata. Uomo estratto dai pompieri

Spettacolare incidente, nel primo pomeriggio di ieri, lungo la via che conduce al Castello. I vigili del fuoco del distaccamento di Montecatini sono intervenuti d’urgenza a Montecatini Alto per un incidente stradale. Un’automobile, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata all’improvviso, rimanendo al centro della carreggiata. I conducenti degli altri veicoli sono rimasti molto scossi per ciò a cui hanno assistito, temendo il peggio per chi si trovava all’interno della vettura. Il ribaltamento laterale di un autoveicolo, o roll over, consiste nel sollevamento contemporaneo delle due ruote di un fianco seguito dalla rotazione del veicolo attorno al suo asse longitudinale. L’intervento di soccorso è stato eseguito in modo congiunto tra la squadra dei vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. Il momento più delicato è stato senza dubbio quello in cui, la capacità e la concentrazione dei soccorritori ha permesso di tirare fuori dall’abitacolo il conducente. La professionalità degli operatori ha consentito di estrarlo senza problemi. L’uomo è stato poi trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Jacopo di Pistoia da un’ambulanza della Misericordia di Montecatini. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della polizia municipale. I vigili del fuoco hanno inoltre verificato che il veicolo non fosse a rischio di esplosione, a causa della perdita di carburante o altri motivi, e, dopo aver messo tutto in sicurezza, la circolazione è potuta riprendere senza problemi.