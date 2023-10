Autista con C e CQC. Operaio macchine

Azienda in Valdinievole ricerca autista munito di patente C e CQC per consegna prodotti chimici a medio raggio. È preferibile esperienza pregressa nel settore. Per candidarsi contattare il numero telefonico 0572 910435 oppure simona.biondi@cmchimica.it. A Quarrata, invece, si ricerca un operaio addetto alle macchine di confezionamento in azienda di produzione detersivi. Per candidature: ilaria@cantiniraffaello.it.