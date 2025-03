Aumentare il numero delle Asl: più servizi. L’iniziativa di Vivarelli per un referendum

Dodici Unità Sanitarie Locali, due in più delle Province che compongono la Regione Toscana, è l’originale idea che Carlo Vivarelli, Consigliere Comunale della Lista Civica Cambiare e candidato Sindaco alle Elezioni Comunali di San Marcello Piteglio del 2027, ha proposto alla popolazione della Montagna pistoiese. Nei giorni scorsi, a Maresca, ha raccolto le firme a sostegno del referendum consultivo promosso dal Comitato Sanità Toscana che ha l’obbiettivo di far tornare a 12 il numero delle Asl in Toscana per migliorare i servizi sanitari sul territorio della Toscana.