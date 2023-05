"Auditorium in abbandono: porte rotte, un pericolo per gli atleti"

Porte rotte, immondizia ovunque, docce danneggiate, pareti ormai usurate. Lo stato in cui vertono gli spogliatoi dell’Auditorium di via Panconi fa impressione. Ed è un’impressione assai negativa e che mette sconforto, vedendo le condizioni in cui è stato ridotto il palazzetto, che da anni rappresenta una delle ferite più profonde del territorio a livello di impiantistica. La richiesta d’aiuto arriva dai tantissimi che lo frequentano.

Il declino è cominciato con la chiusura ordinata dalla Provincia nel 2018 e dovuta al cedimento di una barra del rivestimento del soffitto, che, a causa di una forte pallonata, si è staccata dal soffitto stesso, rimanendo sospesa e diventando quindi pericolosa per l’utenza.

Le porte dell’Auditorium sono state riaperte solo nel 2020, ma da allora i problemi non sono passati. Allo stato attuale, la capienza massima è di 99 persone. Poche le partite che vi si disputano, mentre sono nove le società che usufruiscono dello spazio in orario extra scolastico: Compagnia dell’Orso, Centro Ginnico Olimpia, Endas, Wolf, Lella Basket, Pistoia Basket Junior, Basket Team 87Pistoia Basket Junior (quota rosa), Bottegone Junior e Italian Basket World. Il che significa centinaia di atleti che devono fare i conti con un impianto a dir poco trascurato, per usare un eufemismo. A cominciare dall’esterno, dove i fari dell’illuminazione non funzionano, e proseguendo con gli spogliatoi, dove è la sporcizia a farla da padrona.

Fra porte staccate e mattonelle rotte, ecco anche un attaccapanni appoggiato in una doccia. A questo punto, l’augurio è che vi sia un’accelerata fra Comune e Provincia perché il primo – come ha lasciato intendere il sindaco Alessandro Tomasi a metà febbraio – contribuisca per una ristrutturazione necessaria e che non può assolutamente più aspettare.

Francesco Bocchini