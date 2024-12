Chiuso l’Auditorium, quadro igienico deficitario. Il provvedimento dell’Asl

Pistoia, 20 dicembre 2024 – La comunicazione da parte dell’Asl è arrivata in Provincia nella giornata di martedì: per precarie condizioni igienico-sanitarie relative agli spogliatoi, l’Auditorium di via Panconi deve essere chiuso. Un fulmine (non troppo) a ciel sereno, visto che gli sportivi che frequentano la struttura ne sanno qualcosa: al momento, infatti, era utilizzato al mattino per l’attività scolastica e poi per discipline giovanili ed amatoriali (in particolar modo il basket) nel pomeriggio e alla sera, con le problematiche legate a spogliatoi in condizioni impresentabili. Di tutto questo ne è stata data notizia nel corso dell’ultimo consiglio provinciale da parte del consigliere delegato all’edilizia scolastica, ovvero Gabriele Giacomelli, che ha preannunciato la sospensione di tutta l’attività nel periodo delle festività con l’auspicio di risolvere le problematiche in vista della riapertura delle scuole e della ripartenza delle attività delle società sportive dopo l’Epifania.

Lo stesso presidente della Provincia, Luca Marmo, ha specificato come erano già in ponte cantieri per andare ad ottemperare questo tipo di problematiche che, adesso, verranno gioco forza accelerati. In questa situazione non si è fatto attendere l’attacco della minoranza in consiglio provinciale e non solo. “Aspettavamo da tempo questa chiusura – afferma Matteo Pomposi, presidente Gioventù Nazionale Pistoia – dopo aver lasciato studenti e società sportive allenarsi in una palestra i cui spogliatoi erano in condizioni igieniche vergognose. Se la situazione era conosciuta ormai da tempo ai più, ci chiediamo come mai la Provincia non sia intervenuta prima che lo stabile fosse chiuso da un giorno all’altro. Speriamo che il presidente Marmo e la sua giunta abbiano programmato dove spostare le attività ma temiamo che nulla di tutto ciò sia stato fatto. Un’attenzione allo sport e ai giovani da parte della sinistra pistoiese che passa solo dalle parole e non dai fatti”.

L’attacco frontale è arrivato anche dal gruppo consiliare di minoranza “Provincia per tutti” con Francesca Capecchi. “Avevamo già sollevato il problema in un’interrogazione alla quale però ci era stato risposto che la Provincia era già intervenuta più volte ma in maniera, evidentemente, insufficiente. E’ necessario che il presidente Marmo e il consigliere Giacomelli facciano chiarezza sulla chiusura, indicando le tempistiche e l’entità dei lavori, sui quali, sfortunatamente, si apre anche la questione della copertura economica, visto che dai documenti del bilancio emerge un quadro critico nel quale è molto difficile operare. Infine, ma non per importanza, chiediamo alla giunta di Marmo di individuare velocemente una sede alternativa per proseguire con le varie attività”.