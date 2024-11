Il teatro è la nuova Agorà. Compagnia della Fortezza, attori detenuti al Manzoni

Pistoia, 6 novembre 2024 – “La felicità deve essere conquistata con un attento lavoro quotidiano, scegliendo di fare emergere in noi qualità di apertura, bellezza, amore e armonia che sembrano essere perse, dimenticate. Sono felice di ritornare a Pistoia per Immaginati Avvocato, un progetto che ci indica che ognuno di noi è chiamato a non restare entro limiti prestabiliti, che ci invita a sconfinare e ci suggerisce una lettura della figura di avvocato, come vocato, come naturale disposizione ad affiancarsi agli altri, a garantire la difesa a chiunque, a prendersene cura”. Sono le parole di Armando Punzo, fondatore, regista e direttore artistico della Compagnia della Fortezza, nata nel 1988 nel Carcere di Volterra e oggi annoverata tra le eccellenze del panorama teatrale contemporaneo internazionale e composta da settanta detenuti attori. Punzo è Leone d’Oro alla Carriera alla Biennale di Venezia Teatro 2023.

La Compagnia della Fortezza sarà a Pistoia sabato 30 novembre, alle 20.45, in esclusiva regionale al Teatro Manzoni con lo spettacolo “Naturae”. Sarà l’evento conclusivo della VII edizione di “Immaginati Avvocato” l’appuntamento annuale con cui l’avvocatura pistoiese invita la cittadinanza a riflettere. L’evento è promosso dall’Ordine degli Avvocati di Pistoia, con la Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati, la Fondazione Caript e la Fondazione Teatri di Pistoia, con il contributo di ChiantiBanca, Conad e Fondazione Giorgio Tesi. Gli avvocati pistoiesi sono al lavoro da tempo: hanno incontrato gli studenti di sette istituti superiori della provincia, una cui rappresentanza confluirà, lunedì 25 novembre, nell’aula magna del liceo scientifico di Pistoia per parlare di “Diritto e castigo. Quale pena per quale giustizia”, alla presenza di giuristi, associazioni, artisti e testimoni di esperienze carcerarie. “Immaginati Avvocato” è stato presentato ieri mattina nella sede del Consiglio dell’Ordine, nel cuore del Palazzo di Giustizia.

“Oggi come non mai – ha detto l’avvocato Cecilia Turco, presidente del Consiglio dell’Ordine – sentiamo la necessità di parlare della figura del difensore la cui funzione è autorevole, nobile, riconosciuta dalla Carta Costituzionale. Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è il carcere, di cui ogni giorno affrontiamo l’emergenza. Siamo andati nelle scuole a parlare di questi temi e i giovani hanno dato prova di grande capacità di riflessione e cambiamento. Punzo era stato con noi con un dialogo al Bolognini sulla Compagnia della Fortezza nel 2023. E’ una esperienza teatrale che va ben oltre le caratteristiche amatoriali, con attori detenuti. Punzo ha fiducia nell’uomo, trasmette valori di tensione verso la felicità. Il suo è un messaggio rivoluzionario. Il 30 novembre sarà con noi il governatore Eugenio Giani. Determinante per noi il contributo della Fondazione Caript”.

“E’ motivo di particolare orgoglio per me – ha detto Luca Gori, presidente della Fondazione Caript – sostenere questa manifestazione. Qui non stiamo parlando di teatro sociale, ma di teatro per l’uomo ed è significativo che la data dello spettacolo coincida con quella dell’abolizione della pena di morte in Toscana”. “Coesione sociale e convivenza civile sono al centro di questo spettacolo – ha detto il direttore della Fondazione Teatri di Pistoia, l’avvocato Gianfranco Gagliardi – dove la condizione carceraria pone molte altre questioni, ma la magia che si realizza sul palcoscenico ci sarà anche questa volta. I teatri sono la nuova agorà e i dati ci incoraggiano”. L’avvocato Giovanni Sarteschi, consigliere dell’Ordine, ha sottolineato la partecipazione dei tanti studenti mentre l’avvocato Giuseppe Alibrandi, che da sette anni guida tutto lo staff, ha sottolineato il grande lavoro di squadra che anche quest’anno porge una straordinaria occasione di confronto.

lucia agati