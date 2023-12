"Attendiamo l’udienza davanti al gup"

L’avvocato Francesco Stefani di Firenze (foto), assiste Ruscio da tempo e anche negli altri procedimenti, tutti per truffa, che lo vedono imputato davanti ai vari tribunali, Pistoia, Firenze e altre città italiane. Attende la fissazione dell’udienza preliminare per mettere a punto una strategia difensiva alla luce del capo di imputazione. "Insisterò – ci ha detto ieri –, per togliere l’aggravamento della minorata difesa che l’accusa individua soprattutto nell’orario, di primissima mattina, che avrebbe trovato Ottavina particolarmente inerme, ma lo sarebbe stata anche in altri orari della giornata. Quanto all’uso indebito della carta della madre questa era già in uso a Ruscio da tempo".