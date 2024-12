Aspettiamo il Natale: festa al circolo Mcl Santonuovo con Babbo Natale e prodotti locali

Domenica 15 dicembre a partire dalle ore 10 "Aspettiamo il Natale" al circolo Mcl di Santonuovo: una festa aperta a tutti organizzata dai volontari, con specialità gastronomiche e vin brulè fino a tarda sera.

L’ospite d’onore, Babbo Natale, attenderà i bambini con dolci sorprese. Nelle pertinenze esterne ci sarà l’esposizione e vendita, al coperto, dei prodotti agricoli del territorio come miele, vino, olio, farina, birra, castagne. Saranno presenti anche banchi di alto artigianato, professionisti e hobbisti.

"Il nostro intento – fanno sapere i volontari del circolo Mcl di Santonuovo - è quello di promuovere e valorizzare le nostre colline, incrementare il patrimonio manuale degli artigiani per darne eredità alle future generazioni e regalare magia e calore umano in un pomeriggio per famiglie".

L’iniziativa "Aspettiamo il Natale" al Circolo Mcl Santonuovo gode del patrocinio del Comune di Quarrata.

Daniela Gori