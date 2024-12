Aspettando il 2025. Dai teatri alla piazza. Ce n’è per tutti i gusti

Più di trent’anni insieme a scrivere un capitolo artistico bellissimo e ricco nelle rispettive carriere, fino al capolinea, quello che arriva in certi casi inevitabilmente anche per le storie più belle. Così è per Banditaliana che nella notte di stasera, aspettando il 2025, chiama a raccolta il suo pubblico per proporre una carrellata dei più grandi successi del gruppo nato da un’intuizione di Riccardo Tesi (artefice della riscoperta dell’organetto diatonico in Italia, nonché strumentista per alcuni dei più grandi cantautori: Fossati, Testa, De André), cui per quindici anni hanno partecipato quali colonne artistiche Ezio Menchi, Maurizio Geri, Claudio Carboni e Ettore Bonafé. L’appuntamento è al Teatro Manzoni (ore 21.30), uno di tre atti che comporranno questa ideale maratona che accompagna la città verso l’inizio del nuovo anno.

Pistoia quindi stazione d’arrivo per il progetto musicale di Tesi, per chiudere un cerchio il cui disegno era stato iniziato proprio qui, nel contesto della Festa dell’Unità del 1992 al Parco della Rana. "A Pistoia – dice Tesi - è nato e cresciuto il progetto. Da Pistoia siamo arrivati al Giappone, al Canada, all’Australia e ovunque ottenendo un sacco di riconoscimenti per la carica innovativa della nostra idea. Abbiamo suonato in templi mondiali della musica. È stato un bel viaggiare, un bel condividere. Abbiamo sempre fatto squadra e questo è il nostro capitale inestimabile. Siamo felici di chiudere col nostro pubblico. E coi nostri amici: ci saranno Ettore Bonafè, Giuditta Scorcelletti, Francesco Savoretti, Ezio Menchi e Daniele Biagini".

Luoghi della festa oltre al palco del Manzoni saranno il Funaro e poi piazza del Duomo. Parola d’ordine, comunità e condivisione, per una proposta che accoglie grandi e piccini, a partire dal primo spettacolo che alza il sipario alle 17 e poi replica alle 22 sempre negli spazi di via del Funaro. Si tratta di "Ode alla vita" della Compagnia Rodisio, progetto di ricerca che ha girato l’Europa incentrato sull’ironia, la leggerezza e l’intelligenza che è il linguaggio che contraddistingue da sempre la Compagnia. La piazza per l’abbraccio collettivo e la musica che fa ballare (e quindi anche scaldare, che con le temperature dicembrine male non fa) chiamerà a raccolta chiunque vorrà partecipare già dalle 22, per poi dare il via allo show "Crazy 90s. Lo spettacolo più pazzo che c’è" a base dei più grandi successi della musica dance anni Novanta a cura di On Stage spettacoli, reduce da numerosi soldout. Alle 24 gli auguri del sindaco Alessandro Tomasi e il brindisi al nuovo anno. La serata ufficiale si chiude all’una (ingresso libero).

Gli eventi al Funaro e al Manzoni sono a pagamento: "Ode alla vita" 8 euro, Banditaliana a 20 (intero) e 10 euro (under 14); prevendita in corso alla biglietteria del teatro Manzoni (0573. 991609/27112) oppure on line su www.bigliettoveloce.it.

linda meoni