"Aspettando Don Giovanni". Villa Stonorov risplende con Mozart

"Aspettando Don Giovanni" è l’ultimo appuntamento de L’Antidoto, la rassegna estiva a cura di Daniele Giorgi che si svolge a Villa Stonorov (Via di Felceti 11, Pistoia), sede della Fondazione Iorio Vivarelli. In attesa del capolavoro mozartiano che figura nel cartellone della prossima stagione musicale pistoiese, domani sera, venerdì 26 luglio, alle 21.15 nel suggestivo parco della villa, un interessante concerto lirico porta sulla scena i giovani artisti, italiani e stranieri, che partecipano alla masterclass promossa dalla Fondazione Teatri di Pistoia e in corso alla Villa di Scornio, per lo studio e la messa in scena di alcuni capisaldi del repertorio lirico. La masterclass è tenuta dalla cantante Vivica Genaux e dalla vocal couch Sabina Arru con Alessandro Argentini, acclamati professionisti e docenti. Il programma della serata prevede arie, duetti e assiemi tratti dalla Trilogia Mozart-Da Ponte accompagnati dal pianoforte a quattro mani e interpretati da Giulia Bravi, Giovanna Ceranto, Silvia Cesa, Guido Dazzini, Gesua Gallifoco, Mattia Guzzi, Jonathan Munro, Jessica Poppe, Silvia Porcellini, Leonor Robert, Andrea Trevisan. Un modo per valorizzare, oltre ai cantanti, anche il ruolo fondamentale dei musicisti in una formazione agile come il pianoforte a quattro mani. Uno degli obiettivi è trasmettere la passione per il melodramma, forma d’arte nata nel nostro paese, amata in tutto il mondo e riconosciuta dall’Unesco patrimonio immateriale dell’umanità, al maggior numero di spettatori. Durante la masterclass, i partecipanti saranno ascoltati dal maestro Giorgi, direttore musicale della Fondazione Teatri di Pistoia e potranno essere selezionati per far parte del cast del Don Giovanni che andrà in scena con l’Orchestra Leonore al Teatro Manzoni il 13 aprile 2025. Per domani sera biglietti a 5 euro su www.bigliettoveloce.it e dalle ore 20.15, a Villa Stonorov.

Chiara Caselli