Asfaltatura conclusa lungo la Sp17

Dopo tanta attesa, è arrivata a termine la prima parte dei lavori di riasfaltatura e opere di manutenzione straordinaria lungo la SP17, arteria stradale che collega Pistoia con il territorio di Marliana congiungendo, poi, Montagnana, Momigno e Femminamorta. Grazie a fondi governativi straordinari intercettati per questo tipo di intervento, sono stati sistemati i tratti più critici per la viabilità e che provocavano problemi per il transito, soprattutto, di cicli e motocicli. L’asfaltatura, nello specifico, è stata fatta dal km 2+800 al km 3+200 dal Giardino zoologico di Pistoia fino alla piscina de "Il Panda", dal km 5+100 al km 6 dal torrente Vincio alla località di Giampierone, nel territorio comunale di Pistoia. Inoltre, altri duecento metri dal distributore di carburanti al civico 376 di via per Montagnana, ulteriori 450 metri all’interno dell’abitato di Montagnana proprio di fronte alla chiesa del paese, settecento metri in un tratto verso Momigno e, infine, altri trecento metri sempre all’interno di Momigno stesso.

"A completamento di questa prima fase – fanno sapere dalla Provincia di Pistoia con un’apposita nota – nella seconda metà di giugno verranno eseguiti il taglio dell’erba lungo l’intera SP17 e il rifacimento della segnaletica orizzontale. Questi interventi rientrano in un primo lotto di lavori programmati dalla Provincia, a cui seguirà un secondo lotto che interesserà la SP24 Pistoia-Riola con analoghe operazioni di manutenzione straordinaria. In merito al ponte del Melini, la Provincia comunica che si è svolto un incontro tecnico con i gestori dei sottoservizi coinvolti. È attesa entro la fine di maggio la conferma del cronoprogramma condiviso nel corso della riunione, in vista dell’avvio dei lavori".