Arum Festival, tutto dedicato a Terzani

Ancora una giornata di eventi all’Orsigna Arum Festival che quest’anno è dedicato alla figura di Tiziano Terzani, di cui riciorre il ventennale dalla morte. Il 28 luglio di vent’anni fa il giornalista e scrittore Tiziano Terzani chiudeva per sempre gli occhi, lasciando una testimonianza preziosa al mondo ma anche alla Valle dell’Orsigna che lo ha accolto e amato. L’omaggio a Terzani si terrà oggi a Orsigna, dove per tutto il pomeriggio, dalle 15 alle 18.30, si terrà uno speciale Tiziano Terzani: in programma incontri con la natura e passeggiate, bagni di foresta, soste e letture di brani di Tiziano Terzani con la dottoressa forestale Francesca Spadaro, la psicologa e psicoterapeuta Alessandra Gori e Lorenzo Montagnani, docente di Yoga. Iniziativa gratuita a cura dell’associazione La Compagnia del Bosco Aps (info: prenotazione obbligatoria a [email protected]).

Stasera il concerto finale di Maurizio Geri e Tchavolo Schmitt. Il dettaglio completo di tutti gli eventi e le informazioni sul sito della manifestazione, orsignaarumfestival.org.