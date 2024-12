Arte e scrittura: "Ma al servizio degli altri"

Scrivere per aiutare gli altri. E’ lo scopo di Emiliano Caponi, scrittore e pittore montecatinese - sua la mostra Astratta Mente del luglio scorso al Palazzo del turismo - che presenterà il suo libro "La luna di Noè" nella sala consiliare del Comune, domani 6 dicembre alle ore 16. Interverranno Beatrice Chelli - vice sindaco e assessore alla cultura - e Arnaldo Pieri, presidente As.Va. LT. A coordinare e moderare l’evento sarà Sandro Schiavelli, conosciuto per il suo impegno politico e sociale sul territorio.

"Il libro - spiega l’autore - è un viaggio che attraversa, guarda e racconta la malattia, e inizia da poco prima che si manifesti per proseguire lungo tutto il mio percorso, in un susseguirsi di giorni vissuti fra paure e speranze. E come per tutti i viaggi, la bellezza non sta nella destinazione. La bellezza è il viaggio stesso". Tutto il ricavato delle vendite del libro sarà devoluto in beneficenza all’ospedale di Pescia.

"Il mio libro - dice ancora Emiliano - racconta della mia malattia, un linfoma, e il messaggio che voglio dare è di speranza e positività, un messaggio di vita. Perché il libro è luce e non ombre, vita, appunto, e non morte. E lo scopo è, oltre il divulgare l’argomento e sensibilizzare l’opinione pubblica su questo, anche e soprattutto benefico. Perché senza beneficenza non c’è ricerca, e senza ricerca io non avrei scritto nessun libro".

Emiliano, nato a Lucca nel 1971, fin dall’infanzia dimostra uno spiccato interesse per il disegno, in special modo fumettistico. Poi si è dedicato all’astrattismo, realizzando dipinti su tela e cartoncino, esposti in varie mostre.

Giovanna La Porta