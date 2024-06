Arrivano i soldi da Alival. Investimenti per lo sport

PONTE BUGGGIANESE

Importanti novità stanno per arrivare a Ponte Buggianese, e riguardano la realizzazione di quattro interventi, legati all’area di ambito scolastico e sportivo del noto comune pontigiano. Verrà infatti riqualificata e rigenerata l’area sportiva della scuola secondaria di primo grado "Padre Filippo Cecchi", e verrà inoltre realizzato un manto in erba sintetica del sussidiario dello Stadio "Pertini". Verranno effettuate delle migliorie al Ciclodromo "Alfredo Martini", e verrà realizzata anche una parete di arrampicata sportiva presso il Palazzetto dello Sport "Pertini", che dovrebbe subire anche una piccola ma importante opera di efficientamento energetico. Tutte queste opere verranno attuate, dopo che verranno fatte le dovute variazioni in bilancio e la progettazione, grazie ai 300mila euro che Alival SPA ha provveduto a bonificare nella giornata di ieri. Cifra che arriva dopo il protocollo d’intesa sottoscritto dalla stessa Alival, il Comune di Ponte Buggianese e la Regione Toscana, e legato alla re-industrializzazione che è sfumata, per le note vicende seguite alla vicenda della scomparsa di Dante Bigi. A questo grossa somma di denaro, si andranno ad aggiungere anche 100mila euro al 31 dicembre.

"Oggi è una giornata di felicità per lo sport a Ponte Buggianese- ha commentato il sindaco Nicola Tesi- Faremo interventi importanti, e non saranno gli unici, perché stiamo partecipando a dei bandi per la Regione Toscana. Voglio ringraziare le persone di Alival, che già nella fase delle contrattazioni ha mostrato la propria serietà. Il mio ringraziamento va a loro, a Lactalis, e soprattutto alle persone con cui ho avuto e sto mantenendo costantemente i rapporti, come Vittorio Fiore e Michele Fochi". Il sindaco Tesi continua inoltre a seguire la vicenda delle persone che hanno perso il lavoro, dopo la chiusura dello stabilimento di Alival presente a Ponte Buggianese, e che non sono state ancora ricollocate. "Stiamo lavorando, e continueremo a lavorare- ha detto il primo cittadino pontigiano- per mantenere un controllo ed un rapporto costante con la Regione Toscana ed il Centro per l’Impiego, per la ricollocazione di queste persone che ad oggi non lo sono, e lavoreremo anche per arrivare a re-industrializzare quel sito. In questi giorni ci stiamo muovendo per prendere contatti anche con gli eredi della famiglia Bigi, per capire quali possibilità ci sono".

Simone Lo Iacono