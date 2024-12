Arriva il circo. Spettacoli pure a Capodanno

Natale al circo. Per la prima volta a Montecatini quest’anno per il 25 dicembre si terrà lo spettacolo degli acrobati del tendone Busnelli. Un circo, quello allestito in zona Biscolla, che vede la presenza di artisti e acrobati senza ricorrere agli animali che hanno spesso suscitato polemiche in città. "Il nostro è un circo di direzione toscana - ha detto il direttore David Busnelli - io stesso sono nato a Pontedera e tornare qui dopo 20 anni è una grande gioia. Proponiamo performance acrobatiche e comiche adatte sia a bambini che agli adulti".

Quello del Circo Busnelli è uno spettacolo acrobatico e comico di 2 ore che coinvolge in pista 25 artisti. Gli spettacoli, che si ripeteranno fino al 12 gennaio, debutteranno oggi con due appuntamenti alle 17 e alle 21. Seguiranno le date di sabato e domenica alle 16 e alle 18,30 e lunedì alle 17,30. Gli spettacoli di Natale e Santo Stefano si terranno alle 16 e alle 18,30 mentre venerdì 27 alle 17,30 e alle 21. Si replica sabato e domenica alle 16 e alle 18,30, lunedì 30 alle 17,30 e per Capodanno il Circo proporrà il suo veglione di fine anno alle 21,30. I circensi proseguiranno il tour con spettacoli il primo gennaio, il 4 il 5 e per Befana alle 16 e alle 18,30, mentre il 2 alle 17,30, il 3 gennaio doppio spettacolo alle 17,30 e alle 21 e riposo nei giorni dal 7 al 9 gennaio per poi riprendere con le ultime 3 date il 10 con gli spettacoli alle 17,30 e alle 21 e l’11 e il 12 alle 16 e alle 18,30. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito internet del Circo Busnelli all’indirizzo www.busnellicirco.it dove sarà anche possibile prenotare il proprio posto. Arianna Fisicaro