Apre oggi il supermercato tutto dedicato agli animali

Un supermercato tutto dedicato all’alimentazione e alla cura degli animali domestici: sarà inaugurato oggi il nuovo Petstore Conad. Primo sul territorio di questa catena, è in via XXV Aprile all’angolo con via Torino, alla Violina, nei locali, completamente ristrutturati, dove un tempo era un supermercato. L’immobile è stato riqualificato anche con i nuovi impianti di illuminazione a led e mette a disposizione un parcheggio. All’interno un’ampia gamma di prodotti convenienti e di qualità, oltre a servizi specifici pensati per il benessere e la cura degli animali. Non lontano dal Conad City di via Roma, con questo negozio specializzato si arricchisce l’offerta in città per i clienti e per i loro amici a quattrozampe, che potranno trovare 6.000 referenze in assortimento, tra cui prodotti dietetici, parafarmaci veterinari, alimenti di qualità, accessori per il passeggio, gioco e trasporto. Il punto vendita dedicato agli animali da compagnia è aperto dal lunedì al sabato con orario 9-13 e 15-19.30 e la domenica dalle 15.30 alle 19.30. Ci sono 2 casse tradizionali e dà lavoro a quattro nuovi addetti. All’interno c’è il Bubble pet, un salone di toelettatura professionale con personale specializzato, dove è possibile usufruire anche del servizio di lavanderia self-service con lavatrice e asciugatrice dedicate agli accessori, cucce e vestitini degli amici animali. Ci sono altri servizi specializzati: il reparto dove far incidere sul momento le medagliette identificative, il box per la donazione di alimenti ai canili e gattili di zona, la bilancia e una bacheca annunci. E per chi si porta con sé il proprio fedele amico, c’è anche l’angolo ristoro per cani. "A soli due mesi dalla riapertura del Conad City di Quarrata, totalmente ristrutturato e riaperto in tempi record dopo la disastrosa alluvione di novembre, siamo felici di inaugurare il nuovo PetStore Conad. Un negozio che rafforza la presenza di Conad a Quarrata e testimonia la nostra attenzione verso i clienti e i loro amici a quattro zampe – sono le parole di Carmelo Nanì, Socio Conad Nord Ovest del territorio –. Siamo certi che il nuovo PetStore sarà un importante servizio aggiuntivo per tutti coloro che ogni giorno ci dimostrano fiducia e che ripaghiamo assicurando una gamma ampia e articolata di prodotti e servizi, garantendo la qualità e la convenienza tipiche del marchio Conad".

D.G.