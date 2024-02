Appuntamenti con gli scacchi in bliblioteca

In biblioteca si potrà anche giocare a scacchi. E’ la nuova proposta della biblioteca comunale Angela Marcesini. A partire da sabato 3 febbraio, una volta al mese fino al 4 maggio, ci saranno scacchiere e scacchi a disposizione, nelle quattro date appositamente dedicate, tutte di sabato, dalle 10 alle 12.30, per chi vorrà cimentarsi in questo gioco. Sia esperti che principianti possono cogliere l’occasione di giocare a scacchi in biblioteca insieme a tanti altri appassionati: un gioco libero per tutte le età. A rendere ancora più interessanti gli incontri di scacchi sarà la consulenza, per chi lo vorrà, di un istruttore del Circolo scacchistico pistoiese. Ecco gli incontri programmati, tutti dalle ore 10 alle ore 12.30 e sempre di sabato: 3 febbraio, 9 marzo, 6 aprile, 4 maggio. Per chi desidera partecipare è opportuno prenotare telefonando alla biblioteca Angela Marcesini al numero 0574.678444 oppure scrivendo a [email protected]. Scacchi e scacchiere saranno disponibili per il prestito nel fine settimana. Alla biblioteca Angela Marcesini, che ha un patrimonio di oltre trentamila volumi e fa parte della Rete documentaria della Provincia di Pistoia (Redop), si possono trovare anche alcuni libri sugli scacchi per principianti e per ragazzi. Tra i testi disponibili troviamo "Corso completo di scacchi: dalle basi all’agonismo, la storia e i campioni" di Claudio Pantaleoni, Roberto Messa, Francesco Benetti. "Come battere papà a scacchi" di Murray Chandler, "1001 esercizi per principianti" di Masetti e Messa, "A scuola con gli scacchi" di Tobias Hirneise.

Piera Salvi