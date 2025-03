Approvato il nuovo asilo nido . Sarà nella scuola di Gavinana: "Un aiuto per le famiglie"

Il Comune compie un passo importante per aiutare le famiglie e favorire l’educazione della prima infanzia. Il Consiglio Comunale ha approvato l’apertura di un nuovo asilo nido per bambini da zero a 36 mesi che si affiancherà alla struttura già operativa sul territorio, l’Asilo Dynamo. Come evidenziato dall’assessore Roberto Rimediotti durante la presentazione in consiglio, dal prossimo anno scolastico i posti disponibili per i servizi dedicati alla prima infanzia verranno raddoppiati e passeranno da sei a dodici. "Un servizio atteso e necessario, quello di avviare un nuovo asilo nido, per risponde concretamente alle necessità delle famiglie, grazie all’apertura di una struttura comunale prevista a Gavinana. Il nuovo servizio, a titolarità comunale, ma con gestione indiretta, sarà ospitato temporaneamente nelle ex scuole di Gavinana per gli anni scolastici 2025-26 e 2026-27, grazie a fondi specifici destinati dallo Stato".

Il nuovo nido sarà allestito al primo piano dell’ex scuola elementare utilizzata fino alla fine del 2022, quando gli alunni poterono tornare nella scuola di Maresca, dove erano appena terminati i lavori di messa in sicurezza. Curioso destino quello della scuola di Gavinana, prima abbandonata, poi tornata in vita con un investimento a fondo perduto di diverse decina di migliaia di euro, da parte della Pubblica Assistenza di Maresca, ospita oggi gli ambulatori medici, il centro per il riuso, i magazzini della distribuzione alimentare e la sede della sezione di Gavinana dell’associazione. Quando il nuovo complesso scolastico di Campotizzoro sarà ultimato, potrebbe esserci il trasferimento definitivo del nido nella nuova sede, garantendo un fabbricato moderno e adeguato alle norme. "L’apertura dell’asilo nido comunale – scrive il Comune – si basa su un regolamento comunale dei servizi educativi per la prima infanzia che definisce le modalità organizzative e operative del servizio. Il regolamento ha ricevuto il parere favorevole della commissione comunale, assicurando criteri di trasparenza e standard qualitativi elevati. Le famiglie potranno inoltre beneficiare dei contributi disponibili a livello nazionale e regionale, come il programma “Nidi gratis“".

Andrea Nannini