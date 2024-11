Approvata la variazione di bilancio

"Più servizi per i cittadini, manutenzione straordinaria della fognatura bianca, edilizia scolastica, manutenzione straordinaria dei cimiteri e stanziamenti per il contributo affitti". Così l’assessore al bilancio Ambra Torresi e Luca Benesperi presentano le coordinate principali dell’ultima variazione di bilancio, approvata in consiglio comunale dalla coalizione di maggioranza (Fratelli d’Italia, Benesperi sindaco e Forza Italia con l’appoggio di Agliana al centro) e voto contrario dell’opposizione (Partito democratico e Agliana in Comune). "Abbiamo deciso di non attendere la programmazione per l’annualità 2025, ma di intervenire immediatamente, investendo ventimila euro per i lavori di manutenzione da effettuarsi al cimitero di San Michele – spiegano sindaco e assessore –. Cinquantamila euro saranno invece destinati, quale prima tranche, alla manutenzione del sistema fognario e trentamila euro sono stati destinati al contributo per il sostegno all’affitto per le fasce deboli, con un incremento di circa diecimila euro rispetto alla precedente annualità nel medesimo periodo". Benesperi e Torresi aggiungono che 78mila euro sono stati destinati ai lavori di riconversione dell’ex cucina di via Bellini in asilo nido e 50mila euro per la prosecuzione dei lavori sulla palestra di via Don Milani a Spedalino. "Così da proseguire – spiegano ancora – e terminare gli interventi di edilizia scolastica. I lavori di manutenzione straordinaria dei cimiteri e del sistema fognario proseguiranno poi con ulteriori stanziamenti nel 2025 e su cui già stiamo lavorando. Abbiamo utilizzato risorse che sarebbero rimaste inutilizzate, ispirati dal principio della buona gestione della finanza pubblica".

