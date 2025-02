Applausi al Centro ginnico Olimpia. Pioggia di medaglie in Toscana

Un’eccellenza pistoiese torna ad affascinare la Toscana. Successi e brillanti piazzamenti per il Centro Ginnico Olimpia Pistoia alla prima prova della gara a squadre del campionato di serie D, livelli LA, LB e LC, tenutasi tra Montevarchi e Firenze. La formazione allieve, serie D LC3, composta da Emma Pagliai, Giulia Tabarin, Lisa Venuti e Vanessa Lenzi ha conquistato il primo gradino del podio. Vittoria anche per le Junior, serie D LC3, ovvero per Carlotta Ennas, Livia Satti, Emma Turini, Vittoria Celso e Nunzia Meo. Bella affermazione pure per la compagine allieve, serie D LB base, formata da Elena Santoro, Chiara Milione e Vittoria Tulumello. Medaglia d’argento per le Junior-Senior, serie D LB3 base: un bravo, quindi, a Vittoria Dami, Gaia Calabrese, Alessia Forioso, Iris Manzaro e Lucrezia Raugi. Terza posizione per l’équipe allieve, serie D LB avanzato, di Matilde Spampani, Gaia Ammannati, Adele Bartolini e Camilla Bartoli. Infine, pregevole terza piazza per le Allieve, serie D LA avanzato: complimenti a Ginevra Bartoli, Costanza Dami, Linda Maccioni, Greta Galliani e Greta Niccoli. Grande la soddisfazione della presidente Gisella Fedi e delle allenatrici Alessandra Mazzatosta, Michela Zarri. Matilde Seghi, Matilde Sessa, Elisa Banci, Aurora Giannini, Lisa Pellegrinetti, Noemi Lucchesi e Lavinia Magrini.

"Siamo contenti di aver ottenuto ottimi risultati, frutto di un notevole impegno e una grossa dedizione alla causa da parte di atlete e tecnici – esulta Gisella Fedi –. Siamo ancor più felici di aver rappresentato degnamente la nostra città in giro per la splendida Toscana. Grazie al lavoro in palestra, il Centro Ginnico Olimpia ha visto il proprio livello crescere sensibilmente. Ora non culliamoci sugli allori, ma proseguiamo verso nuovi obiettivi".

Gianluca Barni