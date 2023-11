Apm e Multipass. Ottomila euro per gli alluvionati

Ottomila euro raccolti a favore dei territori alluvionati. È il risultato conseguito dalla tre giorni (24-26 novembre) del Consorzio Turistico APM e del Consorzio Abetone Multipass ai Gigli, con uno stand destinato a promuovere il turismo bianco e verde sulla Montagna. Alla consegna dell’assegno hanno preso parte, tra gli altri, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il direttore di Confcommercio Pistoia e Prato Tiziano Tempestini e il presidente del Consorzio APM Rolando Galli, il presidente del Consorzio Multipass Giovanni Guarnieri. Un’occasione unica per promuovere il territorio davanti a migliaia di utenti e per distribuire voucher del Consorzio APM con sconti da utilizzare per pernottamenti e servizi turistici sulla Montagna. In moltissimi si sono fermati durante un affollatissimo weekend, per ricevere informazioni relative allo skipass, agli alloggi, ai servizi turistici. Da fruire adesso, per la stagione invernale, ma anche in prospettiva, per la primavera e l’estate. Una dinamica che ha generato un flusso costante di persone, sostenendo quindi perfettamente l’intento solidale, alimentato grazie alla donazione di 10 euro su ogni carnet da 4 skipass venduto. Una testimonianza vivida di quanto la Montagna intenda fare la sua parte per tendere una mano verso chi si trova in difficoltà, avvalorata anche dalla notizia che il ricavato del prossimo trofeo Danti verrà devoluto in questa direzione. "Una dimostrazione tangibile – commenta Galli – dell’enorme interesse che il nostro territorio riscuote ormai per ogni periodo dell’anno. Coniugarla ad un intento solidale ci rende ancora più felici. Adesso siamo pronti con gli impianti, le strutture e tutti i servizi per inaugurare una stagione invernale". "Si tratta di una bella prova di efficiente sinergia tra territori e tra dinamiche differenti – aggiunge Tempestini – come quella solidale e quella promozionale".