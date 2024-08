Anziani e città deserte. Ecco un filo diretto contro la solitudine

Agosto è arrivato e con esso le tanto attese vacanze per moltissime persone. Questo significa che molti enti e associazioni sono chiusi per ferie, inclusi quelli che si occupano degli anziani, oltre al fatto che spesso anche il resto delle loro famiglie si mettono in viaggio. La conseguenza di questo trend è che molti rimangono soli, in città svuotate, con negozi chiusi. A Pistoia torna attivo "Anziani Estate", un servizio telefonico a disposizione delle persone fragili che abbiano necessità di ricevere sostegno, informazioni e assistenza nel periodo più caldo dell’anno.

Da aggi al 31 agosto sarà possibile contattare il numero telefonico di Anzianinforma 0573 505243, tutti i giorni della settimana (anche il sabato e la domenica), dalle ore 8 alle 20 per indicazioni e orientamento su attività, servizi e proposte di socializzazione presenti sul territorio dedicate alla terza età. "Con “Anziani Estate” - sottolinea il vicesindaco e assessore alle politiche di inclusione sociale Anna Maria Celesti - si vuole offrire uno strumento di vicinanza e di aiuto a coloro che, nel mese più delicato dell’anno per situazione climatica e diminuzione di presenze e attività aperte, risentono dell’assenza di una rete familiare, amicale e sociale che possa alleviare le piccole necessità e difficoltà di ogni giorno. Si tratta di un servizio attivo da vari anni con l’obiettivo di dare sostegno ai cittadini più fragili non facendoli sentire soli e dando risposte ai loro bisogni". Un’iniziativa di grande importanza sociale. Sono diversi, infatti, anche gli studi che hanno stabilito una relazione importante fra gli effetti della solitudine, nell’anziano e la depressione e hanno portato a definire la terza età come una fascia a rischio per questa classe di disturbi. Un’insidia, dunque, non semplice da gestire anche in considerazione del fatto che i disturbi del tono dell’umore, sono peggiorativi per lo stato di salute complessivo della persona, specie in una fase della vita che può presentare maggiori aspetti di fragilità.

Il servizio è parte integrante di Socialmente, il progetto di socializzazione dedicato alla terza età del Comune di Pistoia in collaborazione con le associazioni Auser Territoriale Pistoia, Anetas Pistoia, Arciconfraternita Misericordia , Adp Pistoia Aps e Arci.