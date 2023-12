Anziana truffata col falso incidente. Le hanno portato via soldi e gioielli

Questa volta la truffa del falso carabiniere, del falso incidente e del falso avvocato purtroppo è riuscita e i malviventi sono riusciti a farsi consegnare, da un’anziana signora di Montale, tutti i soldi che aveva in casa e tutto il suo oro, sicuramente i ricordi di una vita. L’ignobile copione si è ripetuto ancora una volta e sono decine ormai, sui tavoli delle forze dell’ordine, le denunce delle vittime. Ancora una volta un appello a non farsi ingannare da quella voce perentoria che telefona: non è un carabiniere, non c’è nessun avvocato che arriva a casa a prendere soldi, ma soltanto un manigoldo che si approfitta delle persone più fragili. E non c’è nessuna cauzione da pagare. Ma intanto raccontiamo, per sommi capi, quello che è avvenuto, nei giorni scorsi, alla signora di Montale. Nel corso della mattinata è arrivata una chiamata sul telefono fisso, in quel momento in casa c’era anche il marito ed è lui che ha risposto. Dall’altro capo la voce del falso carabiniere gli ha detto che la loro figlia era rimasta coinvolta in un incidente e che era necessario incontrarsi per parlare dell’accaduto. Il truffatore si è fatto dare il numero del cellulare dell’uomo. Lo ha richiamato e lo ha allontanato da casa trattenendolo al telefono con la scusa di stabilire il luogo in cui incontrarsi. Nel frattempo, un complice ha richiamato la moglie, che era rimasta a casa da sola e le ha detto che la figlia, dopo l’incidente, era stata fermata e aveva bisogno dell’assistenza di un avvocato, che c’era una cauzione da pagare e che c’era bisogno di contanti e, se non li aveva, poteva pagare anche con oggetti d’oro e che sarebbe arrivato un avvocato a prelevare il tutto.

La povera donna, gettata ormai nel panico e nella confusione, preoccupatissima per le sorti della figlia, ha messo insieme tutti i contanti e i gioielli che aveva in casa e di lì ha poco, il falso avvocato si è presentato alla porta di casa, ha preso soldi e gioielli e se n’è andato. Solo al ritorno a casa del marito i due coniugi si sono resi conto di essere stati vittime di una truffa e non è rimasto altro da fare che chiamare i carabinieri che hanno raccolto la loro denuncia, subito inoltrata alla procura come tutte le altre raccolte in questi mesi.

Le autorità, ancora una volta, raccomandano, soprattutto alle persone anziane, di non dare ascolto a queste telefonate e di chiamare subito le forze dell’ordine. Resta il dubbio di come questi delinquenti siano così informati: è probabille che si appostino nel quartiere qualche giorno prima, chiedendo alle persone che incontrano generiche informazioni sui residenti e individuando così, con facilità, le vittime predestinate.

l.a.