Anziana muore in casa per un malore. Corsa dei volontari nelle vie inondate

Nella notte tra giovedì e venerdì una donna di 68 anni è morta in seguito ad un malore di natura cardiaca nella sua casa di via Alfieri alla Stazione di Montale una delle strade gravemente allagate, tra le più colpite dall’inondazione provocata dalla rottura dell’argine dell’Agna. I soccorsi sono scattati alle ore 3:41 quando la centrale del 118 ha attivato la Misericordia di Montale e la Misericordia di Agliana e anche i vigili del fuoco. In quel momento, gran parte della frazione di Stazione era allagata e in via Alfieri, una strada ridotta ad un torrente, l’acqua raggiungeva oltre un metro di altezza ai piani terra delle abitazioni. Molti residenti sono dovuti salire ai piani superiori. Il sottopasso ferroviario era completamente pieno d’acqua e anche la via Tobagi e la zona industriale di via Guido Rossa e via Croce Rossa erano sommersi dall’acqua. L’Ambulanza della Misericordia di Montale ha raggiunto comunque nel giro di pochissimi minuti, alle 3.47, la frazione di Stazione ma di fronte all’impraticabilità del sottopasso, ha dovuto fermarsi e nemmeno i mezzi dei vigili del fuoco potevano arrivare al di là della ferrovia. Impossibile anche la via alternativa, quella del cavalcaferrovia, perché la via Tobagi nemmeno si distingueva più essendo sommersa totalmente dall’acqua così come i campi vicini.

Contemporaneamente si era mossa, dal lato sud della ferrovia, la Misericordia di Agliana che è riuscita a raggiungere l’abitazione della donna passando dalla località di Catena e servendosi del supporto dei mezzi e degli uomini dei vigili del fuoco. Il medico ha dovuto constatare che la donna era deceduta e non ha potuto far altro che certificare il decesso per un malore cardiaco.

Giacomo Bini