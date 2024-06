Antiche carte geografiche in mostra

Bella iniziativa dell’associazione Valle Lune che ha messo in mostra una ricca documentazione cartografica antica e storica arricchita da fotografie su "Percorsi naturalistici e Archeologia Industriale nella Nostra Montagna". La sala, in via Marconi 367, è stata inaugurata domenica alla presenza dell’assessore Alice Sobrero e del vicesindaco Giacomo Buonomini e resterà aperta tutte le domeniche dalle 16.30 alle 19:30 in forma permanente (info 348. 3362595). Il materiale proviene dall’imponente archivio dell’associazione fondata da Fabiano Fini, attualmente presieduta da Claudia Mignone. Valle Lune si occupa del sito archeologico di Lancisa, Castel di Mura, tra i più interessanti della Montagna. Sostengono l’iniziativa Unicoop Montagna Pistoiese, la Soms Baccarini e il Comune di San Marcello Piteglio.

Andrea Nannini