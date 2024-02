Anni ’30 a casa Bongini e risate a valanga

Interno giorno, qui casa Bongini, anni Trenta circa. Una serie di sgangherati e divertenti personaggi si destreggia tra faccende di vita quotidiana: il capofamiglia Clemente è depresso e per questo trascura il lavoro ormai completamente allo sfascio poiché affidato al fratello Guerrino che alle fatiche preferisce la bella vita. A scaldare l’atmosfera c’è pure l’amore di Gioconda, figlia di Guerrino, per un ragazzo un po’ scapestrato di nome Ruggero che, però, non piace per niente alla mamma Fedora. Per la figlia quella stessa mamma desidererebbe un più ricco e acculturato Pio. Ruggero cerca un espediente per rimanere accanto alla sua Gioconda aiutato dallo zio Vittorio. Sarà l’autoritaria zia Ambrosia a riportare un po’ di ordine nella famiglia. Si ride, e tanto, nella commedia in tre atti "La panacea di tutti i mali" di Antonella Zucchini interpretata dalla Compagnia Teatrale Invicta di Lucca attesa per domani, venerdì 9 febbraio (ore 21), al Piccolo Teatro Mauro Bolognini, un evento che sposa in pieno la solidarietà, devolvendo l’intero incasso all’associazione Malati di Parkinson (Amp) di Pistoia. L’evento è patrocinato dal Comune di Pistoia.

"La nostra speranza è che questo evento benefico sia il primo di una lunga serie – fa sapere Alessandro Cipriani, presidente dell’associazione –. L’Amp onlus di Pistoia si impegna a fornire attività riabilitative e conservative, a curare momenti ricreativi con piccoli laboratori manuali e aiutare i parkinsoniani e i loro familiari a ottenere le condizioni migliori di vita. L’obiettivo fondamentale è mantenere l’autonomia personale e la mobilità. Preme precisare che la nostra associazione non può e non vuole sostituirsi all’attività dei medici, ma intende essere di supporto alle tante cure prescritte. La fisioterapia, la logopedia e la psicomotricità fine e tutti gli aspetti della comunicazione sociale sono fondamentali e andrebbero fatte con sistematicità e frequenza". La sede dell’associazione è in via Santo Stefano 19 e lì si svolgono tutte le attività nei pomeriggi di lunedì e venerdì. Sarà presente l’autrice dell’opera teatrale Antonella Zucchini.

"Vogliamo ringraziare sentitamente il Comune di Pistoia per aver dato il teatro a titolo gratuito, la compagnia teatrale Invicta di Lucca, e tutti coloro che parteciperanno alla serata – conclude Cipriani –. Un ringraziamento sentito va ai volontari che si prodigano, ai fisioterapisti, alla logopedista e, in particolar modo a colui che ha fondato nel 2011 l’associazione, Maurizio Gestri, che fin dall’inizio ha creduto fermamente in questo importante progetto". Sul palco si avvicenderanno gli attori Arnaldo Iacopetti, Samuele Tognarelli, Simonetta Bianchi, Samuela Tognarelli, Claudia Fambrini, Daniele Tognarelli, Dante Francesconi, Antonietta De Benedictis, Massimiliano Vitellaro e Irene Vannucchi; regia e adattamento in vernacolo lucchese di Cataldo Fambrini. Assistenti alla regia Maria Rosa Paolini e Sonia Giovannoni; scene, trucco e costumi a cura del collettivo, Silvia Ricci tecnico del suono. L’ingresso sarà a offerta libera.

