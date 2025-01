"Anima e sguardi" la mostra di Giulia Marcucci. Fino al 25 gennaio alla galleria Artistikamente

S’intitola "Anima e sguardi" la personale di Giulia Marcucci (1991) che è stata inaugurata ieri pomeriggio alla galleria Artistikamente in via Porta al Borgo 18 a Pistoia. La mostra, a cura della storica dell’arte e giornalista Daniela Pronestì, riunisce sia un ciclo di lavori recenti (tecnica mista e collage), che una selezione di opere grafiche che ben raccontano l’originale cifra stilistica della giovane artista fiorentina, per la quale il processo creativo inizia direttamente sul foglio, trascrivendo le visioni che emergono dal suo inconscio in maniera istintiva.

Come in un flusso di coscienza, le immagini affiorano dalla mente dell’artista e vengono da lei trascritte direttamente sul foglio senza un’apparente connessione logica, ma assecondando il libero dettato dell’interiorità. Ne derivano opere in cui i vari elementi sono concatenati l’uno all’altro senza pause e interruzioni, generando rappresentazioni complesse nelle quali il singolo particolare ha la stessa importanza dell’insieme. Per Giulia Marcucci l’arte è una forma di automatismo psichico, in cui importante non è cercare un significato, ma calarsi negli strati profondi della coscienza.

Nata a Firenze (1991) dove vive e lavora, Giulia Marcucci ha conseguito il diploma di liceo classico, ha frequentato il Polimoda per due anni e la Scuola di Grafica presso l’Accademia di Belle Arti di Firenze. Espone dal 2015 ed ha al suo attivo diverse mostre collettive a Firenze e comuni limitrofi e una personale a Fiesole nel 2023. La mostra, aperta al pubblico fino al 25 gennaio, sarà visitabile dal martedì al sabato (10-12 e 15-19).

