ANCI Toscana e Regione, appello urgente per ripristinare il fondo affitti

Un nuovo appello al Parlamento per ripristinare, con urgenza, il fondo affitti, cancellato dall’ultima legge di bilancio. È il messaggio ribadito ieri in occasione di un un incontro sul tema dell’emergenza abitativa a Scandicci. L’appuntamento, organizzato da Anci Toscana e Regione, ha visto la partecipazione di referenti dei servizi pubblici, operatori del privato sociale, agenzie sociali per la casa, proprietari e agenzie immobiliari, per cercare di dare risposte concrete ai bisogni e alle criticità, con l’obiettivo di arrivare a un documento condiviso di orientamento delle politiche pubbliche. Presente anche la delegata AnciToscana e vicesindaco di Pistoia Anna Maria Celesti.