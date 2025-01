Anche una body cam: "Sicurezza degli agenti"

Giornata speciale ieri per la polizia municipale di Agliana, con la presentazione di uno strumento innovativo che documenta le infrazioni per guida senza cinture e per l’uso del telefono cellulare, report dell’attività svolta nel 2024, riconoscimenti agli agenti e inaugurazione di un nuovo mezzo. Iniziative inserite nelle celebrazioni di San Sebastiano, patrono dei vigili urbani. In sala consiliare si sono riuniti il sindaco Luca Benesperi, la comandante della polizia municipale Maria Pignatiello, con gli agenti, il vice sindaco e assessore alla municipale e sicurezza Fabrizio Baroncelli, assessori e consiglieri, una rappresentanza dei carabinieri di Agliana, con il comandante Candeloro Sturniolo. Il sindaco ha ringraziato la polizia municipale per l’impegno nel servizio svolto e ha sottolineato: "Abbiamo chiuso il 2024 con una nuova assunzione. Era prevista nel 2025 ma l’abbiamo anticipata. E’ importante avere le forze, anche umane, per lavorare al meglio".

Anche il vice sindaco ha ringraziato, evidenziando: "L’attività della polizia municipale non è solo fare multe, come spesso viene percepito. Dal report della comandante possiamo renderci conto delle numerose attività svolte".

La comandante ha posto l’attenzione anche sulla sicurezza degli agenti. "E’ nata la necessità – ha informato Pignatiello – di implementare anche le tecnologie, dotandoli di body cam". Infine, ha informato dell’acquisto di un nuovo autoveicolo, che porta il parco mezzi a quattro veicoli istituzionali e uno civile e del nuovo strumento innovativo, il Seat Belfone Detector, che rileva la guida senza cinture di sicurezza e l’uso del cellulare. "Siamo il primo comune in Toscana ad averlo installato - ha informato la comandante -. E’ uno strumento utile in via prioritaria per la prevenzione". Sindaco e comandante hanno poi consegnato una pergamena a tutti gli agenti come riconoscimento per il lavoro svolto nel 2024. La cerimonia si è chiusa nella piazza davanti al municipio con la benedizione del nuovo veicolo da parte di don Paolo Tofani.

Piera Salvi