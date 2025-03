Anche la minoranza alza la voce: "Così si perde il diritto alla salute"

Ritorna l’emergenza assoluta sul territorio comunale di Sambuca Pistoiese per l’assistenza sanitaria: se, già da mesi, mancava il medico di famiglia (gli abitanti devono scendere fino a Candeglia per trovare la sede più vicina, non proprio il massimo della vita considerando che molti degli utenti sono anziani), adesso se ne è andato, per propria scelta, anche il dottor Pier Luigi Di Patre, come guardia medica che svolgeva questo ruolo una volta alla settimana dopo che il bando al quale aveva partecipato come medico condotto era stato sospeso per un vizio di forma.

Su questo argomento il gruppo consiliare di minoranza a Sambuca, con in testa il capogruppo Maurizio Pasquinelli, ha subito fatto sentire la propria voce chiedendo risposte immediate al sindaco Marco Breschi per riattivare, quanto prima, perlomeno proprio il servizio della guardia medica visto che per la presenza del dottore le procedure continuano a essere particolarmente complesse.

Contestualmente, lo stesso gruppo di minoranza, ha organizzato un incontro per domani, sabato 22 marzo, al circolo Mcl di Pavana con esponenti di centrodestra per parlare anche di questo argomento: saranno presenti, a partire dalle ore 17, Alessandro Capecchi e Marco Stella rispettivamente consiglieri regionali di Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Sulla questione del medico, poi, è intervenuta anche la consigliera provinciale di minoranza Emanuela Checcucci: "È inaccettabile che Sambuca non abbia un medico, come riferisce il sindaco Breschi. Bene ha fatto Pasquinelli a denunciare questa situazione e a organizzare un’assemblea pubblica. Questo problema esiste anche in altre realtà montane, ma è giunto il momento di dire basta a una politica sanitaria che fa scelte sbagliate e che penalizza il diritto alla salute. La figura del medico di base è fondamentale, visto che si tratta anche di un importante supporto psicologico. Auspico, pertanto, che il sindaco faccia sentire la sua voce forte e chiara, mentre, come cittadina e consigliera provinciale, terrò sott’occhio questa situazione, assieme al collega Pasquinelli, per difendere la “salute“ di Sambuca".

S.M.