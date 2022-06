Ambulanza finisce fuori strada in A11: due feriti, uno è grave

Pistoia, 27 giugno 2022 - Intervento dei vigili del fuoco in A11 dove un'autoambulanza è finita fuori strada in un tratto, nel Pistoiese in direzione mare, non protetto da guardrail. Sul posto anche il 118.

Estratte due persone che si trovavano all'interno dell'ambulanza, per una di queste, un 64enne, è stato richiesto l'intervento dell'elicottero Pegaso per il successivo trasferimento, in codice rosso, all'ospedale fiorentino di Careggi. La corsia autostradale è rimasta chiusa per circa un'ora per permettere le operazioni di soccorso che sono state coadiuvate dalle pattuglie della Polstrada