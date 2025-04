Ambiente, salute, turismo. Aperto un bando per sostenere la ricerca

PISTOIAPrende vita grazie alla sinergia di idee e di intenti tra Fondazione Caript e Intesa Sanpaolo un nuovo bando per la ricerca, che mette a disposizione complessivamente 395mila euro destinati a borse, contratti, assegni di ricerca o altre forme di collaborazione della durata di uno o due anni. "L’idea al centro del bando – afferma il presidente di Fondazione Caript, Luca Gori – è l’importanza della ricerca per attivare processi di cambiamento mirati a migliorare la qualità della vita. L’obiettivo della Fondazione è sostenere progetti dedicati alla salute, alla tutela ambientale, all’accesso alla casa, oltre che supportare iniziative di innovazione nelle imprese, contribuendo allo sviluppo economico del territorio"."Il supporto a questo nuovo bando di ricerca promosso da Fondazione Caript conferma il nostro impegno verso lo sviluppo innovativo e la valorizzazione del territorio pistoiese – afferma Tito Nocentini, direttore regionale per Toscana e Umbria di Intesa Sanpaolo –. Crediamo fermamente che investire nel sapere e nella capacità progettuale delle nuove generazioni sia una leva strategica per lo sviluppo sostenibile".Il bando prevede due linee di intervento: una dedicata a progetti di ricerca scientifica, l’altra a quelli di ricerca applicata e innovazione aziendale. Entrambe prevedono che i lavori abbiano ricadute sul territorio della provincia. Possono partecipare le università, gli enti pubblici di ricerca e altre istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico sia stato riconosciuto equivalente al titolo di dottore di ricerca. I progetti dovranno essere realizzati con imprese o consorzi di imprese che abbiano sede legale o che operino in provincia. Per la ricerca scientifica sono previsti contributi fino a 30mila euro all’anno per progetto, con copertura dei costi non superiore all’80%; per la ricerca applicata e l’innovazione aziendale, grazie al supporto di Intesa Sanpaolo, il contributo massimo per progetto è di 25mila euro all’anno. Novità del bando è che, per la prima volta, i progetti di ricerca dovranno essere dedicati a specifici ambiti di interesse: accessibilità ai servizi sanitari e sociosanitari, comunità energetiche rinnovabili e loro impatto sullo sviluppo territoriale e sulla transizione ecologica, programmazione e progettazione nel settore turistico, valorizzazione del patrimonio culturale. Il budget per la ricerca scientifica è pari a 270mila euro, mentre quello per la ricerca applicata e innovazione aziendale è di 125mila euro. La scadenza per partecipare è fissata al 16 giugno.

A.F