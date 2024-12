Ama Montecatini Terme: associazione culturale per sicurezza e valorizzazione del patrimonio

Crescono le associazioni e i comitati apolitici della gente comune che vogliono far sentire la propria voce e sollecitare l’opinione pubblica su varie tematiche allo scopo di far rinascere la città e di ottenere controlli e sicurezza.

Ha preso vita recentemente l’associazione culturale apartitica, apolitica, non a fini di lucro "Ama Montecatini Terme" fondata da un gruppo di cittadini e frequentatori abituali della città. "Un progetto, questo, nato dall’esigenza di interloquire con la pubblica amministrazione - si legge in una nota - allo scopo di tutelare e valorizzare l’immenso patrimonio cittadino che rischia, oggi sempre di più, di andare del tutto perduto e allo scopo di proporre e sviluppare iniziative che generino valore aggiunto per l’intero contesto".

Ama Montecatini Terme vuole rappresentare le reali esigenze di cittadini residenti, proprietari di immobili e della intera classe produttiva che agisce in città, in termini di lotta contro la svalutazione di beni e servizi. "In questo senso - proseguono - riteniamo che i temi sicurezza e decoro urbano siano un fondamentale prerequisito per la produzione di valore e per una buona qualità della vita dei cittadini".

"Tra gli obiettivi dei soci fondatori - chiariscono - anche quello di rivalorizzare i beni culturali, ambientali ed idrogeologici che rendono la città sito UNESCO e che l’hanno resa famosa in tutto il mondo".

Ama Montecatini Terme sarà attiva sul territorio proponendo e realizzando iniziative di varia natura, tutte accomunate dall’amore per la città e per la sua storia".