Meteo, sicurezza in tempo reale: nuovi strumenti di allerta per proteggere gli abitanti

Pistoia, 7 novembre 2024 – Il Comune di Pistoia ha recentemente attivato una serie canali di comunicazione destinati a migliorare l’informazione ai cittadini in caso di emergenze e allerte meteo. Si tratta di strumenti gratuiti che consentiranno ai residenti di rimanere tempestivamente aggiornati su eventuali pericoli in corso o in fase di attivazione.Il primo canale, denominato “Pistoia Alert”, è un servizio tramite WhatsApp che permetterà agli utenti di ricevere notizie dettagliate sull’andamento delle emergenze meteo. L’iscrizione è semplice e gratuita e può essere effettuata cercando il canale dedicato su whatsapp.

Il secondo strumento è l’Alert System, un sistema di avvisi telefonici che invierà messaggi vocali ai numeri di cellulare di tutti i cittadini che si iscriveranno al servizio. In caso di emergenza, l’amministrazione comunale avviserà immediatamente gli iscritti, fornendo indicazioni utili per la loro sicurezza. Attualmente, il database del sistema conta già oltre cinquemila numeri registrati. Per iscriversi, è necessario compilare un modulo online disponibile al sito: https://registrazione.alertsystem.it/pistoia, dove verrà richiesto di inserire i propri dati personali, compreso il nome della via o piazza di residenza, in modo da associare la zona specifica a uno degli ambiti territoriali già mappati.

Infine, il terzo strumento che va a integrare i primi due è l’App di Alert System, che offrirà agli utenti la possibilità di consultare in tempo reale informazioni dettagliate sull’andamento delle emergenze, direttamente dal proprio smartphone. Il sindaco Alessandro Tomasi sottolinea l’importanza di questi nuovi strumenti per migliorare la comunicazione con i cittadini: “Il canale WhatsApp è sicuramente il più diretto, perché la app di messaggistica è uno strumento che tutti i cittadini usano quotidianamente. Ma anche il sistema di allerta telefonica si rivelerà fondamentale. Sono questi due strumenti che ci aiuteranno a migliorare la comunicazione e a fornire notizie tempestive ai cittadini su quello che sta accadendo e su quali precauzioni adottare. È importante che i cittadini ci aiutino a divulgare queste novità. Quando si parla di protezione civile e di allarmi, si tratta di una questione che riguarda tutta la popolazione. In un periodo come questo, in cui le emergenze meteo sono sempre più frequenti, è fondamentale proteggersi dai pericoli”.

Alessio Fattori