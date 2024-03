Allaccio idrico . Si scava. Scattano divieti

Nuova operazione alla rete idrica. Per consentire a Publiacqua la realizzazione di lavori di scavo per il rifacimento di un allaccio idrico, abaroni’altezza del civico 21 di via di San Biagio in Cascheri sono previste alcune modifiche alla viabilità dal 13 al 15 marzo. Durante l’intervento – avverte l’amministrzione comunale – saranno vietati il transito e la sosta. Compatibilmente allo svolgimento dei lavori, sarà vietata la sosta in via Fucini, nel tratto tra via Betti e via di San Biagio in Cascheri, e prevista l’istituzione del doppio senso di circolazione per consentire l’accesso in via Atto Tigri.

Sul posto. comunque, sarà presente la segnaletica di preavviso.