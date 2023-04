Alla scoperta dei tesori della Doganaccia

La montagna è spesso immaginata come un posto legato al turismo invernale ma sta ampliando i suoi servizi. La Doganaccia è un luogo vivo e attivo tutto l’anno. Oltre ai classici sport invernali, come sono lo sci e lo snowboard, praticabili su 15 km di piste, ben collegate da impianti di risalita come skilift, seggiovie, i turisti possono passeggiare con le ciaspole o praticare lo snow-kite, sport in cui si utilizzano degli aquiloni per muoversi sulla neve. Anche d’estate la scelta dei servizi è ampia, dalle escursioni in sentieri tracciati per il trekking all’equitazione sui prati. Per vivere i boschi, si può praticare anche il bob su rotaia, esplorare i tortuosi percorsi del Parco Avventura, darsi alla pesca nel lago o campeggiare all’aria aperta.

Per ammirare l’intero comprensorio dall’alto, è possibile anche effettuare il parapendio dal punto di osservazione della croce Arcana. Per gli appassionante del movimento sono presenti percorsi per mountain-bike, come la downhill, o di orienteering, disciplina che permette di imparare a orientarsi utilizzando solo a una carta e una mappa, in cammini presenti in tutta l’area. Si punta anche sul turismo enogastronomico: i buongustai possono trovare vari rifugi, dove si può assaporare il cibo tipico toscano, dalla polenta fritta ai vari funghi stagionali.