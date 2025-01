Alla scoperta dei gatti più belli del mondo

Belli, bellissimi. Al punto tale da poter concorrere al titolo di più belli. Ma non è solo questo che vuole essere Expo Pistoia Cat World, la Mostra felina di Pistoia, seconda edizione negli spazi della serra Toscana Fair domani, sabato 25 e domenica 26 gennaio (via Bonellina 46 a Pistoia), che entra totalmente nel mondo dei gatti, protagonisti assoluti dell’esposizione, in un’ottica di cura totale. Perché "benessere" sia il principio chiave che muove l’evento.

Ecco che allora in questa sede sarà possibile capire e indagare le abitudini e i comportamenti dei gatti, scoprire come giocare con l’animale o come accarezzarlo senza infastidirlo grazie ai contributi dei tanti professionisti di questo mondo presenti alla due giorni pistoiese. Non solo il tema della bellezza quindi, ma anche quelli dell’alimentazione, delle vaccinazioni e dell’etologia, con la possibilità di rivolgere ai veterinari e consulenti della relazione felina tutte le domande possibili.

Tre le macro-aree tematiche nelle quali sarà organizzato l’evento: il gatto di razza, il gatto domestico e i gatti liberi e di colonia. "Tra gli animali domestici il gatto sta senz’altro superando il cane in quanto a presenze nelle famiglie – dice Gianna Bizzarri Venturi, tra le maggiori esperte di gatti e allevatrice lei stessa –. Questo dato deve far riflettere sull’importanza della divulgazione e dell’informazione, poiché molte, troppe, sono le false credenze sul mondo dei gatti. Come quella che il gatto sia un animale più facilmente gestibile e indipendente rispetto al cane, cosa non sempre vera. O che i gatti debbano essere presi da piccolissimi. Sbagliato: il gatto deve acquisire competenze enormi che solo la madre può passargli.

Poi il tema della razza felina, sulla quale c’è davvero molta disinformazione. Il gatto di razza non è un gatto preso dall’ambiente, è abituato a essere manipolato. Anche io mi metterò a disposizione, come consulente della relazione felina. Avendo poi un diploma in zooantropologia didattica potrò anche lasciare a chi lo vorrà qualche consiglio su come i bambini possano avvicinarsi al gatto nel migliore dei modi".

Sinuosi Siamesi, morbidi Persiani, snelli Bengal dal mantello simile ai leopardi, giganteschi Maine Coon e molte altre razze – per oltre 250 gatti iscritti in tutto – faranno bella mostra di sé in un evento che nasce sotto l’insegna Anfi (Associazione Nazionale Felina Italiana) e Fife (Fédération internationale féline).

L’Expo pistoiese è organizzata dalla sezione Anfi Toscana e Umbria, nella cui commissione siedono appunto la stessa Gianna Bizzarri Venturi (segretaria), Andrea Ronconi (presidente), Francesca Serena (vice presidente), Giuseppe De Natale (tesoriere) e le consigliere Claudia Cecchi e Sara Morelli. "La giuria che sarà chiamata ad esprimersi – conclude Gianna – terrà conto non solo della bellezza sulla base degli standard, ma anche del carattere. Il gatto è un animale meraviglioso capace di costruire legami fortissimi con le persone".

L’esposizione è aperta con orario continuato dalle 10 alle 18.

