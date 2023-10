Alia, Ritiro Domiciliare degli Indumenti Usati in Agliana, Montale e Quarrata

In occasione del cambio di stagione, come ogni anno, Aliariprende il tradizionale servizio stagionale di ritiro domiciliare degli indumenti usati ad Agliana, Montale e Quarrata. A partire dal 7 ottobre, le famiglie residenti sul territorio sarà possibile smaltire correttamente gli indumenti usati (che non devono essere lasciati a fianco delle campane stradali o abbandonati sul territorio) con un passaggio domiciliare "porta a porta" del personale addetto. Nei giorni precedenti alle date programmate, a tutte le famiglie verranno distribuiti appositi sacchi per la raccolta di abiti con l’indicazione del giorno di ritiro. Alia ricorda che nei comuni coperti dal servizio saranno effettuati due passaggi di raccolta, secondo il calendario sottostante.

Agliana e Montale: lunedì 9 ottobre; lunedì 6 novembre. Quarrata: martedì 10 ottobre; martedì 7 novembre.