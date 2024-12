Alberi di Natale addobbati dalle scuole

Quest’anno i servizi Educativi comunali e privati, nell’ambito delle iniziative di Natale, hanno deciso di rivestire la città con alberi di Natale che testimonino lo spirito natalizio presente nei servizi. Il tema scelto è quello della gratitudine. Sedici gli alberi addobbati, che si trovano a Le Piastre, alle Fornaci in piazza Mandela, in via delle Pappe all’incrocio con piazza del Carmine, al Giardino di Cino, in piazzetta della Sapienza, sotto il porticato della Biblioteca Forteguerriana, in piazza San Bartolomeo, nei pressi della chiesa di San Giovanni, nella Galleria Nazionale, a San Filippo, in piazza Civinini, nei pressi della chiesa di San Domenico, in corso Fedi, alla stazione, all’ospedale San Jacopo, a Porta Lucchese e a Montuliveto.