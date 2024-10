Alberature nelle aree pubbliche. Continua la messa in sicurezza

PISTOIA

Continua la verifica e la messa in sicurezza delle alberature nelle aree verdi pubbliche. Da oggi, martedì 22 ottobre, a Pracchia in via Nazionale (dalla stazione al bivio dell’Orsigna) verranno eseguiti alcuni interventi agli alberi presenti lungo la strada. Si tratta della potatura di 82 esemplari ad alto fusto di tiglio, ippocastano e platano. Inoltre dovranno essere abbattute 9 piante (7 tigli, 1 acero ed 1 platano). Le valutazioni eseguite da tecnici incaricati dall’amministrazione comunale con il metodo Vta (Visual Tree Assessment) hanno evidenziato, infatti, notevoli criticità per 9 alberi su 91 complessivamente presenti lungo il viale, risultati gravemente compromessi in seguito a malattie o altri problemi di sviluppo, tanto da essere stati inseriti nella classe di propensione al cedimento “D – Pericolosità estrema”.

"Preso atto dell’impossibilità di garantire adeguate condizioni di sicurezza per queste nove piante presenti a bordo strada – ha dichiarato l’assessore al verde pubblico Alessio Bartolomei -, l’amministrazione ha valutato di ricorrere all’abbattimento per motivi di sicurezza, al fine di tutelare l’incolumità pubblica. Successivamente saranno ripiantumati nuovi alberi concordando siti e specie arboree con la Proloco di Pracchia".

Nell’area interessata dall’intervento verrà istituito il senso unico alternato regolato da movieri e sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata.