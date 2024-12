Al via una stagione di big. Il Moderno scalda i motori

Sei spettacoli, più un’anteprima fuori abbonamento nel segno del gospel e una matinée per le scuole nel Giorno della Memoria. Questo il cartellone che accompagnerà il pubblico del teatro Moderno di Agliana dal 22 dicembre fino al 21 marzo, frutto, come di consueto, della collaborazione tra la Fondazione Toscana Spettacolo e l’amministrazione comunale. Tra i protagonisti della stagione troviamo Vanessa Incontrada, Enzo Decaro, Maria Cassi, Giuseppe Cederna, Alessandro Benvenuti. La stagione in abbonamento parte a gennaio, ma domenica 22 dicembre ci sarà l’anteprima all’insegna del gospel con Eric Waddel & The Abundant Life Singers, un concerto che viene proposto nell’ambito del Toscana Gospel Festival. Il sipario della stagione in abbonamento si alza giovedì 16 gennaio con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta protagonisti di "Ti sposo ma non troppo" testo e regia di Gabriele Pignotta. Per celebrare il "Giorno della Memoria", domenica 2 febbraio (ore 17) e lunedì 3 febbraio (ore 10.30 in matinée per le scuole superiori) al Moderno è di scena "Dov’è finito lo zio coso" con Gianni Poliziani e Alessandro Waldergan, tratto dal romanzo "Lo zio Coso" di Alessandro Schwed. Venerdì 14 febbraio Enzo Decaro porta in scena "L’Avaro immaginario" un omaggio al teatro di Molière, che ha ispirato generazioni di artisti, tra cui Peppino e Luigi De Filippo. Sabato 22 febbraio arriva "Opera buffa" di e con Maria Cassi e Leonardo Brizzi, in una comicità che è una cosa seria. Sabato 1° marzo Giuseppe Cederna è il protagonista di "Otello" di William Shakespeare, riscrittura ispirata al cortometraggio di Pasolini "Che cosa sono le nuvole".

L’ultimo appuntamento della stagione è venerdì 21 marzo con Alessandro Benvenuti e un titolo perfetto per chiudere il cartellone "Lieto fine" per la regia di Roberto Abbiati e Alessandro Benvenuti. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21, eccetto quelli legati alla Giornata della Memoria. Un programma ricco di contenuti e vario, come è stato evidenziato durante la presentazione della stagione, nel foyer del Moderno, dal sindaco Luca Benesperi con l’assessore alla cultura Giulia Fondi, Tommaso Artioli per la Fondazione Toscana Spettacolo e i direttori artistici del Moderno Carlo Coda e Massimo Talone. La campagna abbonamenti è già iniziata: riconferme fino a metà dicembre, poi si possono sottoscrivere i nuovi abbonamenti fino al 16 gennaio. La biglietteria è aperta il giovedì e venerdì dalle 15.30 alle 18 e il sabato dalle 10 alle 12, telefono 0574.673887, email [email protected].

Il costo dei biglietti è invariato rispetto all’anno scorso: posto unico intero 14 euro, ridotto 11 euro, abbonamento a 6 spettacoli intero 65 euro, ridotto 60 euro. Biglietto concerto gospel Eric Waddell & The Abundant Life Singers intero 11 euro, ridotto 8 euro (solo per gli abbonati alla stagione di prosa).

Piera Salvi