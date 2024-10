Al via la seconda giornata: è già prova del nove

Oggi scendono in campo in contemporanea nel secondo turno d’andata del girone B del campionato di serie D femminile, dalle 18:00 la Lavachiara UPV Buggiano che giocherà a Porcari contro il Giannini Giusto e il Pistoia Volley La Fenice che sarà impegnato a San Mauro a Signa al cospetto del Sorms Volley. Per la squadra borghigiana, si tratterà di una sfida impegnativa, una vera e propria prova del nove dopo il pregevole successo ottenuto al debutto con la Nottolini Capannori. "Ci apprestiamo ad affrontare una formazione tosta, ben allenata, che lo scorso anno, purtroppo, ci ha dato due dispiaceri su due e da cui, la scorsa estate, abbiamo prelevato quattro pallavoliste di livello: l’opposta Abruzzese, la centrale Carmignani, l’alzatrice Faraca e la schiacciatrice Meacci. Una compagine ambiziosa, che punta ai piani alti della cassifica e che è guidata dall’ex allenatore della Fenice Cristiano Testi. Porcari che, tra l’altro, ha esordito bene, riuscendo a sconfiggere in rimonta proprio il Pistoia Volley La Fenice alla palestra Anna Frank", ci rendono edotti da casa-UPV. Tutte disponibili le atlete valdinievoline e pronte a quella che si annuncia una sfida di alto livello. Molti problemi, invece, si annoverano tra le fila fuxiablu della Fenice, sconfitta di misura alla prima stagiona con il risultato di 3-2 e che se la vedrà con il Sorms, superato 3-1 a Campi Bisenzio. "Purtroppo ci mancheranno tre pedine per noi molto imporatnti e su cui facevamo affidamento: Benedetti e Pucci per motivi di lavoro e Pratesi, a causa di un infortunio". Coach Riccardo Cappelli, però, si augura di raccogliere egualmente punti: c’è da conquistare una salvezza per nulla scontata, chiunque scenda in campo dovrà dare il massimo per la squadra.

G. B.