Al torneo di scacchi grazie agli sponsor

Un esempio di abnegazione quello di un gruppo di genitori di Montecatini e Pieve a Nievole che, mettendosi in prima linea nella ricerca di sponsor e risorse, permetteranno alle proprie figlie di partecipate al campionato nazionale di scacchi. La squadra formata da 6 bambine tra i 9 e i 10 anni: le gemelle Dalila e Margherita, Elettra, Anna, Sara e Giulia si erano aggiudicate le regionali del Trofeo Scacchi Scuola. Sono bambine che abitano in diversi comuni della Valdinievole e frequentano la Scuola Primaria De Amicis e la Scuola Primaria Leonardo Da Vinci del comprensivo Galilei di Pieve. Dopo aver conquistato a Scandicci il trofeo regionale, sono in partenza per Montesilvano, dove dall’11 al 14 maggio, al Pala Dean Martin, si disputeranno le finali. Margherita e Elettra si sono classificate alle Finali del Campionato Italiano Giovanili Under18 che si svolgeranno a Terrasini, Sicilia, dal 28 giugno al 5 luglio. A Montesilvano la squadra sarà accompagnata dalla maestra Elena Raimondi (Scuola Leonardo Da Vinci), e dal capitano Alex Mongelluzzi dell’Associazione Scacchi Montecatini, istruttore e capitano del team in rosa. "C’erano da affrontare dei costi e noi capiamo i problemi delle scuole pubbliche - dicono le mamme - così abbiamo pensato di muoverci autonomamente. Ringraziamo gli sponsor che hanno permesso alle nostre bambine di poter partecipare a questa esperienza unica". Ad accettare di finanziare questa avventura sono stati un dentista conosciuto nella provincia di Pistoia, il dottor Marco Bongiorno, My English Room di Elena Innocenti, il Teatro Verdi di Montecatini e l’Industria Chimica Valdinievole.

Giovanna La Porta